Durağan\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 9 Ağustos'ta çıkan orman yangınını söndürmek için helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Örtü yangını şeklinde devam eden yangında bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlanıyor. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Dar bir bölgede devam eden yangının kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangını nedeniyle 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.