YAŞ Kararları İçin Hayır Temennisi - Son Dakika
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YAŞ Kararları İçin Hayır Temennisi

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İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısında alınan kararların devlet, millet ve TSK için hayırlı olmasını diledi; görevdeki ve atanan komutanları tebrik edip, emekli olanlara şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararların, devlet, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların, devletimiz, milletimiz ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Görevlerine devam eden ve yeni vazifelere atanan değerli komutanlarımızı tebrik ediyor, üstlendikleri şerefli görevlerde üstün başarılar diliyorum. Aziz vatanımıza ve necip milletimize yıllarca büyük bir fedakarlık, sadakat ve yüksek vazife şuuru ile hizmet ederek görevlerini başarıyla tamamlayan kıymetli komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve huzur dolu bir ömür temenni ediyorum."

Köklü devlet geleneğine ve kahraman ordunun gücüne olan inancının tam olduğunu belirten Duran, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzuru, milletimizin bekası ve bölgemizde barış ile istikrarın tesisi için aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdüreceğine yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAŞ Kararları İçin Hayır Temennisi - Son Dakika

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