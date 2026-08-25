Dezenformasyona Karşı Ortak Bilinç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dezenformasyona Karşı Ortak Bilinç

Dezenformasyona Karşı Ortak Bilinç
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Duran, dezenformasyonun milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, devlet-millet iş birliğiyle manipülasyon ve provokasyona karşı ortak bilinç güçlendirileceğini, paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula çağrısı yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor. Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur. Bu kapsamda hazırladığımız, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumluluklarımızı anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı; tüm illerimizde, meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız. Bu mücadelede hepimize düşen sorumluluk açık; paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula, gösterilene değil, gerçeğe bak, eksik bilgi yanlış algı üretir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyona Karşı Ortak Bilinç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:04:40. #7.12#
SON DAKİKA: Dezenformasyona Karşı Ortak Bilinç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.