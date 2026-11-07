Duran, İstanbul'da Suriye Enformasyon Bakanı Zarur ile medya iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Duran, İstanbul'da Suriye Enformasyon Bakanı Zarur ile medya iş birliğini görüştü

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Duran, İstanbul\'da Suriye Enformasyon Bakanı Zarur ile medya iş birliğini görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Suriye Enformasyon Bakanı Halid Fevvaz Zarur ile medya iş birliği imkanlarını görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanmasında kurumsal kapasite ve iletişim altyapısının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Suriye Enformasyon Bakanı Halid Fevvaz Zarur ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TRT World Forum 2026 dolayısıyla Türkiye'de bulunan Suriye Enformasyon Bakanı Sayın Halid Fevvaz Zarur ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Medya ve iletişim alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin, iletişim altyapısının güçlendirilmesinin ve karşılıklı tecrübe paylaşımının önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerinin her alanda gelişmesini temenni ediyor, Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Burhanettin DuranİstanbulPolitikaGüncelSuriyeMedyaDünyaSon Dakika

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