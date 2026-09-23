Durban'da eve silahlı saldırıda 11 kişi öldü, polis çete ihtimalini değerlendiriyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Durban şehrinde bir evde toplanan 14 kişinin silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, evde bulunan 13 erkek ile hamile olduğu düşünülen bir kadına, olay yerine gelen 3 silahlı kişinin ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 10 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin de öldüğü kaydedildi.

Ulusal Polis Komiser Vekili Korgeneral Puleng Dimpane, yaptığı basın açıklamasında, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ancak bazı kurbanların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabileceği bilgisini paylaştı.

Dimpane, saldırının "rakip çeteler arasındaki husumetten" kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Dünyada suç olaylarının en yüksek görüldüğü ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da, polis verilerine göre 2025 yılında 23 bin 642 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetmişti.