Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi

Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi
12.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu'da 171 personel ve 23 araçla Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi icra edildi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Demirci Göleti'nde, 171 personel ve 23 aracın katılımıyla 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi gerçekleştirildi.

2'nci Kolordu Komutanlığı tarafından planlanan ve 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi'ne toplam 171 personel katılım sağladı. 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından eğitim faaliyeti için Tabur Görev Kuvveti seviyesinde birlik teşkil edildi. Teşkil edilen Tabur Görev Kuvvetini; Mekanize Piyade Bölükleri, Tank Bölükleri ve İstihkam Bölük unsurları oluşturdu.

Eğitimin intikal ve prova faaliyetlerini içeren bölümlerine silah, teçhizat ve araçlarıyla toplam 171 personelin yanı sıra 4 fiberglas bot, 2 zodyak bot, 1 şalter aracı, 6 zırhlı muharebe aracı, 8 geliştirilmiş zırhlı personel aracı, 5 tank, 1 istihkam muharebe zırhlı aracı, 1 MAGAS-A aracı, 1 ZAAK aracı olmak üzere toplam 23 adet zırhlı araç ve 6 adet bot, Komando Alay Komutanlığı'ndan da 18 personel görev aldı. Ayrıca gerçekleştirilen eğitim kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilmiş birçok araç ve teçhizat yer aldı.

DÜŞMANIN GÖRÜŞÜ ENGELLENDİ

Senaryo gereği ilk olarak Karşı Kıyı İzleme Timi, zodyak bot ile gölün karşı kıyısına geçerek burada keşif ve hazırlık faaliyetini gerçekleştirdi. Daha sonra kamyon, tank ve zırhlı personel aracının karşıya geçebilmesi için yerli ve milli imkanlarla üretilen amfibik araç 'Samur'ların kurduğu köprü sayesinde karşı kıyıya taşındı. Bu sırada birlikler botlarla belirlenen bölgelere çıkartılan birlikler düşman unsurlarıyla sıcak temasa geçti. Karşı kıyıya geçen tank ve zırhlı personel aracı engelleri, kurulan portatif köprü ile aştı. Eş zamanlı olarak dron ile bölgede sisleme çalışması yapılarak düşmanın görüşü engellendi. Eğitim planlaması kapsamında son olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen Samurların gölet içerisinde tam bir köprü yaparak askeri araçların geçişini sağlamasının ardından eğitim sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gelibolu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.