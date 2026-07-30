Durov Terörist Listesine Alındı - Son Dakika
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Durov Terörist Listesine Alındı

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Rusya, Telegram CEO'su Pavel Durov'u terörist ve aşırılıkçı listesine ekledi.

Rusya, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'u terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Durov, Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine eklendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) dün yapılan açıklamada, Durov'a "terör faaliyetlerine yardım" suçlaması yöneltildiği ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

Rusya'da, Telegram'a bir süre önce erişim engeli getirilirken şirkete toplam 100 milyon rubleyi aşan para cezaları da verilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Telegram'ın yeniden tam kapasiteyle çalışmasına ilişkin temasların sürdüğünü ancak şirket temsilcilerinin bu süreçte yeterince aktif davranmadığını söylemişti.

Telegram, Rusya'nın en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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