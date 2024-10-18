Dursun, Gençlerle Buluştu

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SULTANGAZİ Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerle sohbet gerçekleştiren Dursun, ilçede yapılacak olan çalışmalar için gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Dijital İletişim Merkezi'nde gençlerle bir sohbet gerçekleştirdi.

'SİZİN FİKRİNİZ ÇOK KIYMETLİ'

Gençlerin fikirlerinin yarınları değiştirebileceğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlik buluşmalarının önemine değinerek "Farklı değerlerimiz, farklı görüşlerimiz olabilir. Bunların hiçbiri birbirimizi sevmemize engel değil. Bugün burada bir Başkan olarak değil bir abiniz olarak bulunuyorum. Şehre dair, hayata dair ne varsa onu konuşuyoruz. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Sizin fikriniz bizler için çok kıymetli. Gençleri ön plana çıkaran projeleri hayata geçirdiğimiz bu güzel şehrimizin sizlere ihtiyacı var. Yarınlarımızın emanetçileri siz kıymetli gençlerimizin önünü açacak projeleri hayata geçirmek bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.