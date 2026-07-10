Dürüst Temizlik İşçisine Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dürüst Temizlik İşçisine Ödül

Dürüst Temizlik İşçisine Ödül
10.07.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de altın dolu çantayı polise teslim eden temizlikçi ödüllendirildi. Örnek davranış.

Düzce'de yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ??????? Fatih Cesur'u, Millet Bahçesi'nde görevi başında ziyaret etti.

Özlü, sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Cesur'a, gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek "Çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek davranış sergiledin. Allah seni ailene bağışlasın. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın. Hep böyle ol." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Cesur'a kahve fincanı takımı hediye eden Özlü, ayrıca örnek davranışı dolayısıyla kendisini bir maaş ikramiyeyle ödüllendireceklerini kaydetti.

Cesur da duygularını, "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım." şeklinde ifade etti.

Fatih Cesur'un 4 Temmuz'da Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusias ad Hypium 1. Etap Evleri bölgesinde mıntıka temizliği yaparken bulduğu ve polise teslim ettiği çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira ve 3 bankamatik kartı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fatih Cesur, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dürüst Temizlik İşçisine Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:24:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Dürüst Temizlik İşçisine Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.