Dürzi lider: İsrail uzun yıllardır fitne çıkarmak için çalışıyor

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Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Dürzi kenti Mecdel Şems'teki saldırıya ilişkin, İsrail'in bölgedeki bileşenler arasında fitne çıkarmak için uzun yıllardır çalıştığını ve bu planın farkında olup İsrail'e direnen tüm direnişçilerin yanında olduklarını söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dürzi lider Canbolat'ın, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Dürzi kenti Mecdel Şems'teki ölümcül saldırı hakkındaki açıklamasını paylaştı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin Mecdel Şems saldırısıyla herhangi bir bağlantısının olmadığı açıklamasını hatırlatan Canbolat, İsrail'in bölgeyi parçalama, bileşenlerini hedef alıp fitne çıkarma konusunda uzun yıllardır çalışmalar yaptığı hususunda uyarıda bulundu.

İsrail'in bu planını daha önce boşa çıkardıklarının altını çizen Canbolat, suçlu ve işgalci İsrail'e karşı direnen tüm direnişçilerin ve direnişin (Hizbullah) yanında olduklarını kaydetti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.