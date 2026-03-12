Düşme Tehlikesi Kurtarma Çabasını Canından Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düşme Tehlikesi Kurtarma Çabasını Canından Etti

12.03.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli'de akrabalarını kurtarmak isteyen Ömer Danışmaz, düşerek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken düşme tehlikesi geçiren akrabasını kurtarmak isterken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yüksekten düşerek hayatını kaybeden Ömer Danışmaz, toprağa verildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yapmaya başladı. Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler, yardımına koştu. Kurtarma çalışması sırasında birbirlerini tutmuş halde dengelerini kaybeden 4 kişi uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ekiplerin çalmışması ile bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Danışmaz'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYE SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

Kazazede Ömer Danışmaz için Ali Molla Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Danışmaz'ın ailesi ile yakınları katıldı. Ömer Danışmaz ile birlikte düşerek yaralanan 3 akrabası da taburcu olup, cenazede cemaatle birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından Danışmaz, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Danışmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ereğli, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşme Tehlikesi Kurtarma Çabasını Canından Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:34:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Düşme Tehlikesi Kurtarma Çabasını Canından Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.