Dut toplarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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EDİRNE'de dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Mümine Işık (70), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 1 Haziran'da öğle saatlerinde Enes ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Dut toplamak için bahçesindeki ağaca tırmanan Mümine Işık, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Işık, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Işık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, bugün Enez'de toprağa verildi.