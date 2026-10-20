Duterte, hükümetin suçlamalarını reddedip Laos belgesinin sahte olabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Duterte, hükümetin suçlamalarını reddedip Laos belgesinin sahte olabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, hükümetin kendisine yönelik ulusal güvenlik suçlamalarını somut delille destekleyemediğini savundu. Duterte, Laos seyahatine ilişkin belgenin sahte olabileceğini ileri sürerek suçlamaların ikna edici kanıtla desteklenmediğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, hükümetin kendisini ulusal güvenliğe ilişkin suçlamalarla ilişkilendirdiğini ancak bunları destekleyecek somut deliller sunamadığını belirtti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre Duterte, konuya ilişkin açıklamasında, kendisinin görevden alınmasını gerektirecek bir suç işlediğine dair ikna edici kanıt sunulmadığını savundu.

Hükümetin kendisine yönelik suçlamaları ulusal güvenlik meselesi olarak göstermeye çalıştığını öne süren Duterte, Çin finansmanıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir ticari girişim ile Laos'taki uyuşturucu operasyonunun Mindanao-Davao merkezli bir komployla ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Duterte, "Peki, hükümetin bu geniş kapsamlı suçlamaları kanıtlamak için elinde ne tür deliller var? İkna edici bir şekilde sunulan hiçbir delil yok." ifadelerini kullandı.

Özellikle Laos'a seyahat ettiğini gösterdiği öne sürülen belgenin sahte olabileceğini ileri süren Duterte, söz konusu belgenin "güvenilir kanıtlarla desteklenmeyen bir anlatıyı güçlendirmek için uydurulmuş gibi göründüğünü" kaydetti.

Duterte'nin, Laos'ta ele geçirilen uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu ve operasyon öncesinde ülkeye seyahat ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca, Duterte'nin eşinin bağlantılı olduğu bir şirketin Çin ve Hong Kong'dan şüpheli para transferi aldığı öne sürülmüştü.

Ne olmuştu?

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın müttefiklerinin çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisi, Duterte hakkında mayıs ayında "açıklanamayan servet", "gizli devlet fonlarının kötüye kullanılması", "rüşvet ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisinin öldürülmesi halinde başkanın, eşinin ve eski bir Meclis başkanının da öldürülmesi yönünde kamuoyuna yönelik tehditlerde bulunduğu" iddiaları üzerine azil davası açmıştı.

Duterte ise hakkındaki bu iddiaları reddetmişti.

Filipinler'de Temsilciler Meclisine bağlı savcılar, 13 Ekim'de Senatodaki mevcut azil yargılamasını hızlandırmak için Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkındaki 4 azil maddesinden 3'ünü düşürmüştü.

Kaynak: AA
FilipinlerPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı Niğde'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
15:32
Alarmları kurun Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam kıyamet kopacak
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:40:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Duterte, hükümetin suçlamalarını reddedip Laos belgesinin sahte olabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei