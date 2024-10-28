Duterte Uyuşturucu Savaşının Sorumluluğunu Üstlendi - Son Dakika
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Duterte Uyuşturucu Savaşının Sorumluluğunu Üstlendi

Eski Filipinler Başkanı Duterte, 'uyuşturucuyla savaş' operasyonlarının sorumluluğunu kabul etti.

28.10.2024 13:47
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Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2016'da başlatılan ve 6 bini aşkın kişinin öldüğü belirtilen "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre Duterte, devlet başkanlığı dönemi sırasında başlattığı "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarına ilişkin Senatonun soruşturmasında ifade verdi.

Senatodaki oturumda konuşan Duterte, "Politikalarımı sorgulamayın, çünkü özür ya da mazeret sunmuyorum. Yapmam gerekeni yaptım." şeklinde konuştu.

Duterte, yasa dışı uyuşturucu sorununu çözmek için elinden geleni yaptığını savunarak "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarının sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Eylül 2021'de eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve geldikten sonra başlattığı "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler'in aynı iddiaları incelediği ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığını öne sürmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar vermişti.

Filipinler hükümeti, çoğu yoksulluk içinde yaşayan 6 binden fazla şüphelinin, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda öldüğünü belirtiyor.

Ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ifade eden insan hakları grupları ise "polis tarafından görevlendirilmiş olabileceği düşünülen motosikletli silahlı kişiler tarafından işlenen faili meçhul cinayetlerin" de ölü sayısına eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimi yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Rodrigo Duterte, İnsan Hakları, Filipinler, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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