Duterte Yüksek Mahkeme'ye Azil Duruşmasını Durdurma Talebinde Bulundu

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Filipinler'de anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Yüksek Mahkeme'den Senato'da kendi azline ilişkin duruşma yapılmasını engellemesini ve azlinin geçersiz kılınmasını talep etti.

Duterte'nın avukatı Israelito Torreon, gazetecilere konuya ilişkin açıklama yaptı.

Torreon, Duterte'nin Yüksek Mahkeme'den kendi azline yönelik duruşmanın "usulen kusurlu, anayasal açıdan hükümsüz ve ayrıca yargısal olarak geçersiz" olduğu gerekçesiyle durdurulmasını ve azlinin iptalini istediğini aktardı.

Müvekkilinin azline yönelik dilekçenin Temsilciler Meclisinde bazı üyelerin inceleyemeyeceği kadar hızlı şekilde kabul edildiğini belirten Torreon, bunun, Duterte'nin 2028'deki başkanlık seçimlerinde rakip olma ihtimalini engellemeye yönelik bir planın parçası olduğunu ileri sürdü.

Torreon, müvekkiline yönelik eylemleri "siyasi zulüm" olarak değerlendirdi.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Duterte, 23 Kasım 2024'te, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye celp göndermiş ve kendisinden, iddia edilen "ciddi tehditler konusunda soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi 5 Şubat'ta anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.