Duyarlı Şoför Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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Duyarlı Şoför Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Duyarlı Şoför Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
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Kayseri'de otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek büyük bir başarı gösterdi.

KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför Mustafa Höktem, hastaneye yetiştirdi.

Şehir merkezi-Oruç Reis Mobilyacılar Sitesi seferini yapan özel halk otobüsünde, dün sabah saatlerinde bir yolcu fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Mustafa Höktem, aracı hastaneye sürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan yolcu, hastanede tedavi altına alındı. Şoförün yolcuyu yetiştirdiği anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı şoförü tebrik ederek, "Her toplumda göremeyeceğimiz, merhamet timsali milletimizin en güzel özelliklerinden biri olan bu tür davranışlar daima örnek olmalı. Otobüs şoförümüze bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyor, bizi biz yapan değerlerimize önem veren ekip arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duyarlı Şoför Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika

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