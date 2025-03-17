Duyarlı Vatandaş Keklikleri Doğaya Bıraktı

Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Ferhat Babat, bulduğu keklikleri önce sevdi, daha sonra doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Mereto Dağı eteklerinde çiftçilik yapan Ferhat Babat, doğayla iç içe yaşamanın anlamlı bir örneğini sergiledi. Babat, dağda karşılaştığı bir dişi ve bir erkek iki kekliği önce sevgiyle öperek sevdi, ardından doğal yaşam alanlarına bırakarak doğayı koruma bilinciyle hareket etti.