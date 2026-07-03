Duygu Bölükbaş Davasında Yeniden Yargılama Başladı

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açılan davada beraat kararı verilen Emre T. ve halasının yeniden yargılanmasına başlandı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar erkek arkadaşı Emre T. (30) ve halası S.T. ile maktulün annesi Nuriye ve babası Selahattin Bölükbaş ile taraf avukatları katıldı.

Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, adaletin yerini bulmasını istediğini ve ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

Baba Selahattin Bölükbaş da evladını kaybettiğini, adaletin yerini bulması için sanığın cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Tutuksuz sanık Emre T. ise suçsuz olduğunu belirterek, hakkında şehri terk etmeme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin işi gereği kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut adli kontrol durumunun devamı, tutukluluk haline ilişkin de dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin ardından değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanığın mevcut adli kontrol durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, olayın gerçekleştiği apartman yönetiminden kamera ve sesli görüşme sistemi kayıtlarının istenmesine, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de, erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. İfadeleri alınan Emre T. ve halası S.T, Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda, Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun üzerine Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, 30 Mayıs 2025'teki karar duruşmasında hala S.T. ile Emre T'ye delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermiş, karar itiraz üzerine istinafa taşınmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ve Bölükbaş'ın (33) ailesinin itirazı üzerine dosyada yaptığı incelemede bazı eksikliklerin bulunduğunu ve hukuka aykırılıklar olduğunu belirterek, dosyayı yeniden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.