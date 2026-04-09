Duygulu Anma: 'Dünyanın en kral babası benim babam'

09.04.2026 12:59
ADANA'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı dolayısıyla yapılan anma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarına bırakılan 'Dünyanın en kral babası benim babam' yazılı plaket, görenleri duygulandırdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte, anma yapıldı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına giderek dua etti. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Arıkan, çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

Tunceli'de, 4 Eylül 2015'te Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarındaki plaketler ise görenleri duygulandırdı. Şehidin mezarına, 10 günlükken gördüğü oğlu Yusuf Nihat Kale'nin, 'Dünyanın en kral babası benim babam' yazılı plaket bıraktığı görüldü. Ayrıca üzerinde şehit ile oğlu Yusuf Nihat ve eşi Belgin Ünal Kale'nin fotoğraflarının bulunduğu tişörtün de mezar taşına asıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

