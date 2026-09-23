Düzce Akçakoca\'da 4 metrelik dalga balıkçıların Karadeniz\'e açılmasına engel oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.

Yağış sonrası ilçe merkezindeki bazı bölgelerde yollarda biriken sular ulaşımı aksattı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yarına kadar devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuyor.