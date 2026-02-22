Düzce Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor - Son Dakika
Düzce Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Düzce Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor
22.02.2026 11:33
Düzce Belediyesi, ramazan ayı boyunca 500 ihtiyaç sahibi aileye iftarlık sağlayacak ve 4 bin aileye alışveriş kartı dağıtacak. Bu yardım çalışmaları, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor ve özellikle yetim, öksüz, işsiz ve yaşlı vatandaşlara öncelik veriliyor.

Düzce Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 500 aileye iftarlık sağlayacak, 4 bin aileye alışveriş kartı ulaştıracak.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iftar sofrası boş bir tek çatı kalmayacak" çağrısına uyarak ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için harekete geçildi.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda detaylı ve titiz inceleme ile kentteki ihtiyaç sahibi aileler belirlendi.

Bu çerçevede, ramazan boyunca 500 aile için hazırlanan iftarlıklar adreslere ulaştırılmaya başlandı.

Bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından alışveriş kartları hazırlandı. Toplam 4 bin alışveriş kartı, yetim ve öksüz çocuklara öncelik verilerek, işsiz, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar gibi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kaynak: AA

Düzce Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

