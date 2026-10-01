Düzce Beyköy'de mantar yiyen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Düzce Beyköy'de mantar yiyen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Beyköy'de akşam yemeğinde mantar yiyen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. İlk kişi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, aynı aileden 2 kişi zehirlenme şüphesiyle gözlem altında tutuluyor.
Düzce'de yediği mantardan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Beyköy beldesi İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Medine Ç, akşam yemeğinde mantar yedi.
Medine Ç'nin bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Medine Ç'yi ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan aynı aileden 2 kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiği ve gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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