Düzce'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı - Son Dakika
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Düzce'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı

Hayırsever Mustafa İnci tarafından 40 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

04.11.2024 17:48
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40 engelliye akülü sandalye hediye edildi

DÜZCE - Düzce'de hayırsever iş adamının destekleri ile 40 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şehirde bulunan engelli bireylere desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce'de hayırsever Mustafa İnci, 40 akülü tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere hediye etti. Bireylere teslim töreninde konuşan İnci, "Allah bize nasip etti de böyle bir hayıra vesile olduk. Firma olarak bir dernek kurduk. Bu derneğinde ilk faaliyeti 40 akülü tekerlekli sandalye bağışı oldu. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"En anlamlı program oldu"

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, davet edildiği bir çok programın olduğunu son zamanlarda katıldığı en iyi programın akülü sandalye dağıtımı olduğunu belirterek, " İşimiz gereği sürekli programlara katılıyoruz. Gün içinde bir çok programa gidiyorum. Ama uzun zamandır katıldığım en anlamlı program bu oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırsever Mustafa İnci'ye de şükranlarımı sunuyorum. Ömrü boyu bu işlerde çalışmış birisi olarak ne kadar anlamlı bir iş yapıldığını çok iyi görebiliyorum" şeklinde konuştu.

"Düzce bu konuda hayırsever bir şehir"

Düzce'nin hayırsever bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Selçuk Aslan, "Kelimelerin kifayet etmediği anlamlı bir programdayız. Dezavantajlı kardeşlerimize hayırsever Mustafa İnci'nin firmasınca kurulan yardım derneğinin 40 adet akülü tekerlekli sandalyenin dağıtımındayız. Düzce'ye geldim geleli bir çok hayırlı işler yaptık. Bizde vesile olduk. Bir çok kardeşimiz müracat edip bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Bizde vesile olduk. Düzce bu konuda hayırsever bir şehir. Bu organizasyonda da böyle oldu. Bizle mustafa bey irtibata geçti. 40 tane Düzceli kardeşlerimize destek oldu. 25 adette Bolu'da ki kardeşlerimize gönderdik. Kendisinden Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa İnci, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı - Son Dakika

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