Düzce'de Anız Yangınında Ev ve Yapılar Zarar Gördü - Son Dakika
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Düzce'de Anız Yangınında Ev ve Yapılar Zarar Gördü

Düzce'nin Hocaoğlu köyünde anız için yakılan ateşin çevresindeki yapılara sıçraması sonucu 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yapılar çöktü ve garaj içindeki tarım aletlerinde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yangın ekiplerce söndürüldü.

01.07.2024 17:25
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Düzce'de anız için yakılan ateşin çevresindeki yapılara sıçraması sonucu 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Hocaoğlu köyünde Mehmet Karabulut'un evinin arka kısmındaki çalılık alanda anız için ateş yakılması sonucu yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede bahçedeki 2 odunluk ile yan tarafta Zehra Ürer'e ait ev, ahır ve garaja sıçradı. Yangın sırasında yapılarda çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında 1 evin çatısı zarar gördü, 2 odunluk, 1 garaj ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, garaj içindeki tarım aletlerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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