Düzce'de çamaşır kurutma makinesi yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Düzce'de çamaşır kurutma makinesi yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi

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Düzce\'de çamaşır kurutma makinesi yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi
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Düzce'nin Karaca Hacımusa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çamaşır kurutma makinesi nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açarken, dumandan etkilenen aileden 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Düzce'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaca Hacımusa Mahallesi 1387. Sokak'ta Kuzey Sitesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki S.A'ya ait dairede çamaşır kurutma makinesinden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen aileden 2 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de çamaşır kurutma makinesi yangını söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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