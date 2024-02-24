Düzce'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Düzce\'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde Ramazan A'ya ait tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 14 yaşındaki Ş.A. ve ablası dışarı çıkarken, Ş.A. vücudunda yanıklar oluştu ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

24.02.2024 14:35
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sarıkaya köyünde Ramazan A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Ş.A. (14) ile ablası, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Vücudunda yanıklar oluşan Ş.A, sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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