Düzce\'de Çöp Konteynerine Ateş Açan Şüpheli Kamerada

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DÜZCE'de bir kişinin çöp konteynerini ateşe verip kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yol kenarında duran çöp konteynerinin yanına gelerek içini kontrol etti. Şüpheli, daha sonra montunun cebinden çıkardığı çakmakla çöpte bulunan kağıtları ateşe verip kaçtı. Çöp konteynerinden çıkan alevleri gören bir vatandaş, çevreden edindiği su dolu kovayla yangını söndürdü. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Düzce Belediyesi çöpleri ateşe veren kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,