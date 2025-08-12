Düzce\'de Dereler ve Parklar Yenileniyor

Düzce Belediyesi, Karaca Deresi'nin korkuluklarını yenilemek için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, derenin Metek TOKİ ile Hamidiye Mahallesi Hürriyet Bulvarı arasındaki 2 bin 100 metrelik kısımdaki korkulukların yenilemek için çalışma yürütüyor.

Ekipler, güzergahın vatandaşlar için daha güvenli hale getirilmesi için bir yandan eskiyen korkulukların tadilatını yapıyor diğer yandan öz kaynaklarla hazırlanan korkulukların montajını gerçekleştiriyor.

Ekipler, hat üzerindeki çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için çalışıyor.

Düzce'de yeni sosyal yaşam alanı inşa ediliyor

Düzce Belediyesi yeni sosyal yaşam alanı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Darıcı Mahallesi'nde park alanı olarak tahsis edilen yaklaşık 1000 metrekareden büyük alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda zemin düzenleme çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda 780 metrekaresi yeşil alandan oluşacak parkta 125 metrekareye basketbol sahası yapılacak, 86 metrekareye fitness aletleri ile 210 metrekareye çocuk oyun grupları yerleştirilecek.

Kent mobilyalarıyla çevresi düzenlenecek parkın yaz sonunda kullanıma açılması hedefleniyor.