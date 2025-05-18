Düzce'de Dolu Panik Yarattı

DÜZCE'de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Düzce'de öğle saatlerinde başlayan rüzgar, sonrasında yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan doluya park ve bahçelerde oynayan çocuklar ile aileleri hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sonra etkisini kaybetti.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,