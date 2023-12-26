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Düzce'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle annelere bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle annelere bilgilendirme yapıldı

Düzce'de uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında ekipler, fabrikaları ve okulları ziyaret ederek 907 anneye uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri ve UYUMA hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile KADES hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Düzce\'de \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' projesiyle annelere bilgilendirme yapıldı
26.12.2023 - 15:25,
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Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18-22 Aralık tarihlerinde kent genelinde fabrikaları ve okulları ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda 907 anneye ulaşan ekipler, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri ve İçişleri Bakanlığının Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonunu (UYUMA) anlattı.

Proje çerçevesinde ayrıca "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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