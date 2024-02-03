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Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika
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Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce\'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde ve TEM otoyolu Düzce kesiminde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi ve sürücüler uyarılarla araç farlarını yakıp hız kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

03.02.2024 00:25
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Düzce'de sis etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis, kent merkezinde ve otoyolda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Düzce'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde ve TEM otoyolu Düzce kesiminde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler bazı noktalarda araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerledi. Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü - Son Dakika


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