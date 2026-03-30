Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Koçyazı Mahallesi 2291 Sokak'ta H.M'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev tamamen yandı.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
