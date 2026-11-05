Düzce'de fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya kışlaklarda ilaçlama yapılıyor - Son Dakika
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Düzce'de fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya kışlaklarda ilaçlama yapılıyor

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Düzce'de kahverengi kokarcanın kışladığı metruk bina ve depolarda köy muhtarlarının desteğiyle ilaçlama yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentte yaklaşık 632 bin dekar fındık alanı olduğunu ve kışlak mücadelesinin popülasyonu azaltmada önemli olduğunu belirtti.

Düzce'de, başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük koordinasyonunda, köy muhtarlarının da desteğiyle, zararlının kışı geçirmek için sığındığı alanlarda ilaçlama yapılıyor.

Metruk binalar, depolar, samanlıklar, garajlar, boş ahırlar ve kümesler gibi yapılarda gerçekleştirilen uygulamalar, teknik personellerce koordine ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kentte yaklaşık 632 bin dekar fındık üretim alanı bulunduğunu belirterek, zararlı popülasyonunun azaltılmasında kışlak mücadelesinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Kahverengi kokarcayla etkili mücadele için çalışmaları yalnızca üretim sezonuyla sınırlı tutmadıklarını, yılın farklı dönemlerinde de sürdürdüklerini ifade eden Uzun, teknik ekiplerin koordinasyonu ve muhtarların işbirliğiyle kışlama alanlarında ilaçlama yapıldığını kaydetti.

Uzun, kışlama dönemindeki zararlı yoğunluğunu azaltarak, yeni üretim döneminde oluşabilecek zararların önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek, çalışmalara katkı sağlayan muhtarlara teşekkür etti.

Kömür satışı yapan işletmelere denetim

Düzce Belediyesi, katı yakıt satışı yapan iş yerlerinde denetim başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde katı yakıt satışı yapan işletmeleri denetledi.

Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, işletmelerin mevzuat gereği bulundurması gereken Katı Yakıt Satıcısı Belgesi ile Satış İzin Belgesi kontrol edildi.

İşletmelere, Mahalli Çevre Kurulu kararı doğrultusunda Düzce merkez ve ilçelerinde kalorifik değeri 6 bin 400 kcal altında olan kömürlerin satışının ve kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.

Çevre mühendisi eşliğinde yürütülen denetimlerde, satışa sunulan yakıtların belirlenen standartlara uygunluğu incelendi.

Çevre Kanunu kapsamında gerekli özellikleri taşımayan katı yakıtları satan, depolayan veya taşıyanlara 143 bin 791 lira, lüzumlu belge ve izinleri almadan faaliyet gösterenlere de 215 bin 693 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Esra UzunEkonomiGüncelKışlakTarımDüzceSon Dakika

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