Düzce'de Fındık Bahçelerine Ekilen Dağ Çileği İlk Hasat Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Fındık Bahçelerine Ekilen Dağ Çileği İlk Hasat Yapıldı

Düzce\'de Fındık Bahçelerine Ekilen Dağ Çileği İlk Hasat Yapıldı

Düzce'de yürütülen proje kapsamında fındık bahçelerine ekilen dağ çileğinin ilk hasadı yapıldı. Hacıahmetler köyünde üretilen çileğin hasadına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, projenin finansmanının İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirtti. Dağ çileğinin fındık bahçelerinde nasıl üretileceğine dair yapılan araştırmalar sonucunda fide üretimine başlandığını kaydeden Vali Aslan, gelecek yıl için hedeflerinin 1 milyon fideye ulaşmak olduğunu ifade etti.

05.06.2024 17:33
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Düzce'de yürütülen proje kapsamında fındık bahçelerine ekilen dağ çileğinin ilk hasadı yapıldı.

Hacıahmetler köyünde üretilen çileğin hasadına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, 2021'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan projenin finansmanının İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirtti.

Vali Aslan, dağ çileğinin fındık bahçelerinde nasıl üretileceğine dair araştırmaların yapıldığını, bu kapsamda önce fide üretimine başlanıldığını kaydetti.

Bundan 3 yıl önce 7 bin 500 kökle başlayan fide dağıtımının teşvik ve desteklerle 2023'te 300 bin fideye ulaştığını aktaran Aslan, şöyle devam etti:

"Şu anda geldiğimiz nokta ciddi pazar büyüklüğüne ulaşmakla beraber hala fide üretiminin teşviki aşamasındayız. Gelecek yıl için hedefimiz inşallah 1 milyon fideye kadar çıkılması. Dağ çileği aromasıyla, kokusuyla, rayihasıyla, insanlardan gördüğü taleple bizim için bir katma değer."

Kaynak: AA

Selçuk Aslan, Düzce, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Fındık Bahçelerine Ekilen Dağ Çileği İlk Hasat Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Fındık Bahçelerine Ekilen Dağ Çileği İlk Hasat Yapıldı - Son Dakika
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