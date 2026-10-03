Düzce'de fındık harmanında patozun altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de fındık harmanında patozun altında kalan 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Düzce'nin merkeze bağlı Nasırlı köyünde fındık harmanı sırasında devrilen patozun altında kalan 66 yaşındaki kişi ağır yaralandı. Kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'de fındık harmanı sırasında devrilen patoz makinesinin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Nasırlı köyünde fındık harmanı yapıldığı sırada devrilen patoz, Hamza A'nın (66) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patozun altından ağır yaralı çıkarılan Hamza A., ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamza A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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