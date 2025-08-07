Düzce’de Fındık İşçilerini Taşıyan Römork Devrildi

DÜZCE'de, fındık işçilerinin taşındığı römorkun devrilmesi sonucu 7 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyü ile Subaşı köyü arasında meydana geldi. Fındıkların hasadını yapmak için bahçeye fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi. Römorkta bulunan 7 kişi yola savruldu. Yaralanan 7 kişi, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma, inceleme başlattı.