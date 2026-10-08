Düzce'de havalandırma bacasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de havalandırma bacasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde görevli personel, havalandırma bacasında mahsur kalan bir kediyi fark etti ve itfaiyeden yardım talep etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Düzce'de havalandırma bacasının üzerinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde görevli personel, çevreden kedi sesi geldiğini duydu.
Havalandırma bacasının üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını gören personel, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaştıkları kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.???????
Kaynak: AA
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