Düzce'de kırsal mahallelerde yaşayan çocukların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmak için hayırseverler ile kamunun işbirliğinde hayata geçirilen spor okullarının açılışı yapıldı.

Düzce Valiliği, çocuk ve gençlerin ücretsiz spor imkanlarına erişimini artırmak ve spor ile milli ve manevi değerler eğitimini bir araya getirerek sağlıklı, öz güvenli, disiplinli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek amacıyla "Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında merkeze uzak Çamköy ve Beyciler mahallelerinde daha önce yeterince kullanılmayan alanlar, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün işbirliği, hayırseverlerin desteğiyle yeniden düzenlenerek spor ve eğitim alanlarına dönüştürüldü.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile protokol üyeleri, bu mahallelerde Öz Ağaç-İş Sendikası ve MAD Parfumerie'nin de desteğiyle tamamlanan spor okullarının açılışını yaptı.

Vali Makas, 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen resmi açılış programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Bu vizyon, Türk'ün çağı, tekrar ayağa kalkması ve dünyaya nizam vermesi demek. Bunu bizler ve bizim evlatlarımız yapacak. Evlatlarımızı dijital bağımlılıktan ve tüm bağımlılıklardan ne kadar kurtarabilirsek, atasına, ailesine, ecdadına bağlı evlatlar olarak ne kadar yetiştirebilirsek bu hedefe o kadar hızlı yürüyeceğimizden eminiz." dedi.

Özlü de bugün ziyaret ettikleri 2 spor salonunun son derece önemli olduğunu dile getirerek, "Her Türk genci spor ve sanat dallarından mutlaka biriyle uğraşmalı. Sporda ve sanatta çocuklarımızı yetiştirmezsek, bu sevgiyi onlara vermezsek dedikodu toplumu oluruz." diye konuştu.

Keşir ise gençlerin küçük yaşlardan itibaren kendi mahallelerinde spora daha kolay ve hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu çocukların içinden Avrupa ve dünya şampiyonları çıksa çok mutlu oluruz ama amacımız sadece şampiyonluk değil, sporcu ahlakı edinmelerini de bekliyoruz. Çocuklarımızın sokaktan ve ekran bağımlılığından uzak kalmaları için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua okumasının ardından hayırseverlere plaket takdim edildi.

Programın sonunda dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov konser verdi.