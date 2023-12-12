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Düzce'de ilkokul öğrencilerine jandarma trafik dershanesinde eğitim verildi - Son Dakika
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Düzce'de ilkokul öğrencilerine jandarma trafik dershanesinde eğitim verildi

Düzce'de Gölormanı İlkokulu öğrencileri, Melenpark Jandarma Trafik Dershanesi'nde teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Öğrencilere trafik semineri verildi, jandarma teşkilatı tanıtıldı ve trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim yapıldı.

Düzce\'de ilkokul öğrencilerine jandarma trafik dershanesinde eğitim verildi
12.12.2023 - 14:00,
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Düzce'de jandarma trafik dershanesinde misafir edilen ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölormanı İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Melenpark Jandarma Trafik Dershanesi'nde misafir edildi.

Dershaneyi gezen öğrencilere trafik semineri verildi, jandarma teşkilatını tanıtan sunumlar gösterildi.

Çizgi film de izleyen çocuklar, daha sonra trafik eğitim parkurunda akülü araç ve bisikletlerle uygulamalı eğitim aldı.

Kaynak: AA
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