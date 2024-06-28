Düzce'de İmam Hatiplere Yangın Eğitimi Verildi

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Düzce'de Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce din görevlilerine yangın eğitimi verildi.

İşletme şefi İlhan Yılmaz tarafından orman yangınlarını önleme faaliyetleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde verilen eğitime, ilçede görev yapan 42 imam hatip katıldı.

Eğitimde, yangın öncesi, anı ve sonrasında yapılacaklar ile orman yangınlarına müdahalede iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler verildi.