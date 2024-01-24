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Düzce'de Kamyonun Üzerine Tomruk Düştü, Yaralanan Olmadı - Son Dakika
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Düzce'de Kamyonun Üzerine Tomruk Düştü, Yaralanan Olmadı

Düzce'de seyir halindeyken bir kamyondan üzerine iki adet tomruk düşen hafif ticari araçta hasar oluşurken, içinde bulunan 5 kişilik aileden yaralanan olmadı. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

24.01.2024 - 10:14,
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DÜZCE'de seyir halindeyken bir kamyondan üzerine iki adet tomruk düşen hafif ticari araçta hasar oluşurken, içinde bulunan 5 kişilik aileden yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Düzce-Yığılca kara yolunun Nuhlar köyü sapağında meydana geldi. Yığılca istikametine giden içinde 5 kişilik Kundakçı ailesinin bulunduğu Yavuz Kundakçı yönetimindeki 81 ABA 351 plakalı hafif ticari aracın üzerine karşı istikametten gelen tomruk yüklü kamyondan iki adet tomruk düştü. Aracın sağ ön tarafına düşen tomruklar nedeniyle hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü kamyonla birlikte kaçtı. Hafif ticari araç sürücüsü Yavuz Kundakçı, 'Ben şeridimde gelirken kamyondan çıkan tomruğa vurmamla birlikte araba savruldu' dedi. Kaçan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Düzce\'de Kamyonun Üzerine Tomruk Düştü, Yaralanan Olmadı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Düzce'de Kamyonun Üzerine Tomruk Düştü, Yaralanan Olmadı - Son Dakika
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