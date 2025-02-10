Düzce'de Kar Tatili ve Kitap Okuma Teşviki - Son Dakika
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Düzce'de Kar Tatili ve Kitap Okuma Teşviki

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Vali Aslan’ın çağrısına yüzlerce öğrenci başvurdu, kitap okuyup ödül aldı.

10.02.2025 19:14
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Sosyal medya çağrısına yüzlerce öğrenci başvurdu

Kitabını okuyan valiliğe koştu

DÜZCE - Düzce Valisi Selçuk Aslan, kar sebebi ile ara tatil verilen okullardaki çocukların kitap okumasına teşvik için, "Kitap okuyup, okuduğu kitapla gelenlere ödül vereceğiz" çağrıdına yüzlerce öğrenci başvurdu.

Düzce'de geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı sebebi ile okullar tatil edildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan okulların tatil edildiğini duyurmasının ardından tatil esnadında çocukları kitap okumaya teşvik etmek için çağrıda bulundu. Kitap okuyup okuduğu kitapla gelenlere ödül vereceğini sosyal medyada duyuran Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın çağrısına yüzlerce öğrenci başvurdu. Düzce Valiliği'ne gelen öğrenciler Vali Selçuk Aslan'dan çeşitli hediyeler alırken, "Kisamu" projesi hakkında da bilgiler verildi. Çağrının ardıdan başvuran öğrencilere çeşitli hediyeler verdiklerini ve proje ile kitap okumaya teşvik edileceğini belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, " Geçen hafta kış koşullarını yaşadık. Vilayetimizde olmak üzere bölgemizim tamamı kardan etkilendi. Bu sebeple perşembe ve cuma günleri okullarımızı tatil ettik. Evlatlarımıza okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla bir çağrıda bulunduk. Kar tatilinde eğlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin dedik. Daha da teşviki arttırmak için okuduğu kitapla vali amcalarını ziyaret edenlere ödül vereceğimizi söylemiştik. Cıvıl cıvıl sesleri duyuyoruz. Aşağı yukarı 500 öğrenci valiliğimize gelmiş. Bugün mesaimizin son kısımlarını onlara ayırmıştık. Evlatlarımızın okuma aşkı bizi çok mutlu etti. KİSAMU projemiz valiliğiniz bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bünyesinde yürütülüyor. Eşim Pınar Aslan aktif olarak projenin paydaşı. Kisamu kısaca Kitap, Sanat, Spor ve Müzik'in kısaltılması. Burada öğrencilerimizin ruhsal bedensel gelişimini, kitap okuma alışkanlığını pekiştirmeleri, sanatla ilgilenmeleri kültürel etkinlikler içerisinde olması spor yapmaları müzik ile ilgilenmeleri kısaca sosyo kültürel her türlü yelpaze içerisinde kendi ruhsal gelişimi ilgiye iştiraki konusunda teşvik edilmesi konusunda geliştirilen bir proje" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Kar Tatili ve Kitap Okuma Teşviki - Son Dakika

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