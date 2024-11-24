Düzce\'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

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Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kardan dolayı sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesindeki yolların yokuş kısımlarında, kış lastiği bulundurmayan ve zincir takmayan bazı araçlar kardan dolayı ilerleyemedi.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının devam ettiği Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor.