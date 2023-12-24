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Düzce'de Karı Koca Tartışması Sonucu İş Yerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Düzce'de Karı Koca Tartışması Sonucu İş Yerine Silahlı Saldırı

Düzce'de Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerine, karı koca arasında çıkan tartışmanın ardından silahla ateş edildi. Tartışma sonrası iş yerine giren 5 kişi, 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralananın olmadığı olayda, şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Düzce\'de Karı Koca Tartışması Sonucu İş Yerine Silahlı Saldırı
24.12.2023 - 13:12,
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Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışmanın ardından bir iş yerine silahla ateş edildi.

Atatürk Bulvarı'nda babalarının mobilya ve halı mağazaları yan yana olan A.K. ile eşi B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi ile halı mağazasına giren A.K. ile babası A.K'nin de içinde bulunduğu grup iş yeri içerisinde 5 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralananın olmadığı olayda, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada iş yeri sahiplerinin amca çocukları oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA
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Atatürk Bulvarı, Düzce, Saldırı, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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