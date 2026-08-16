Düzce'de kavşakta cip-otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Düzce'de otomobilin cipe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasında.
DÜZCE'de, otomobilin kavşakta cipe çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Kara yolu Gölyaka sapağı mevkisindeki Dorüs (Doris) Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul yönünde ilerleyen Kerem P. yönetimindeki 81 AP 478 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada dönüş yapmak isteyen Kenan Ç. idaresindeki 61 AHJ 146 plakalı cipe çarptı. Her 2 aracın sürücüsü ile aynı aileden Fatma Ç., Kemal Ç. ve Hurdes Ç. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de kavşakta cip-otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?