Düzce'de kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Düzce'de kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Düzce\'de kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli köyünde hayvancılıkla uğraşan Yıldız Yavuz, hayvanlarını otlattığı sırada 3 koyunun sürüde bulunmadığını fark etti. Durumu İl Jandarma Komutanlığına bildiren Yıldız, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kaybolan koyunlar bulunarak sahibine teslim edildi.

10.02.2024 18:51
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Dikmeli köyünde hayvancılıkla uğraşan Yıldız Yavuz, hayvanlarını otlattığı sırada 3 koyunun sürüde bulunmadığını fark etti.

Yıldız'ın durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

Jandarma köy kırsalında yaptığı çalışmalar sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de kaybolan 3 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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