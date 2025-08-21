Düzce'de Kenevir Üretimine Baskın

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazilerinde kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyayla köyünde yaşayan A.Ö'nün (66) sahibi olduğu arazilerde kenevir bitkisi ektiğine dair ihbar üzerine harekete geçti.

Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda ekim yapılan bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Ektiği kenevir bitkilerine bakım ve sulama yaptığı anların fotokapana yansıması üzerine şüphelinin evinde ve arazilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 231 kök kenevir, 502 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, hassas terazi, yaklaşık 100 metre sulama hortumu, 2 av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

A.Ö. gözaltına alındı.