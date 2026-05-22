Düzce\'de Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

DÜZCE'de evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy'de bulunan M.U.'nun evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinin bir bölümüne iklimlendirme sistemi kurarak, kenevir yetiştirdiği belirlendi. Evde yapılan aramada; 6 kök kenevir bitkisi ve 3 litre kimyasal gübreli iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi. M.U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.