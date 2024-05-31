Düzce'de Konuralp pirinci ekimine başlandı - Son Dakika
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Düzce'de Konuralp pirinci ekimine başlandı

Düzce\'de Konuralp pirinci ekimine başlandı

Düzce'de coğrafi işaret alan Konuralp pirincinin ekimi için çiftçiler çalışmalara başladı. Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk ekimde, Konuralp pirincinin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden biri olduğu vurgulandı. Valilik destekleriyle büyütülen üretim alanlarında çeltik ekimi tekrar canlandırıldı ve toplam üretim hedefi 1470 tona çıkarıldı.

31.05.2024 11:57
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Düzce'de kendine has lezzetiyle coğrafi işaret alan "Konuralp pirinci"nde çiftçilerin ekim mesaisi başladı.

Konuralp bölgesinde Valiliğin destekleriyle 4 yılda yüzde 35 büyütülerek 2 bin 100 dekar alana çıkarılan üretim alanlarında ilk ekim, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda bir konuşma yapan Aslan, Konuralp pirincinin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Çeltik ekiminin şehirleşmeye de bağlı gerilediğini ancak Valilik bünyesinde yapılan projelerle tekrar canlandığını belirten Aslan, şunları ifade etti:

"2020 yılında 1645 dekar alanda çeltik üretimi yapılırken, Valiliğimizin proje ve teşvikleriyle bugün üretim alanını yüzde 35 büyüterek yaklaşık 2 bin 100 dekar alana çıkardık. Teşvik politikalarıyla yüzde 50 hibe desteğimiz, bunun bir çıktısı olarak da bugün yüzde 35 artırdığımız ekim alanımızla toplam üretim hedefimizi 1470 tona taşımış bulunmaktayız. Nihai hedefimiz, Düzce sınırları içerisinde 5 bin dekarlık alanda üretim yapmaktır."

Konuşmanın ardından bölgede bu yıl ilk kez dron ile çeltik ekimi yapıldı.

Çizmelerini giyen Vali Aslan, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA

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