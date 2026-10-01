Düzce'de masaj salonu fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlının 5'i tutuklandı

Düzce'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen salonlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü masaj salonu işletmecisi, 4'ü çalışan olmak üzere toplam 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Bu arada, polis kamerasınca kaydedilen operasyona ait görüntüler basınla paylaşıldı.